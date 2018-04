Da ist ganz schön was los im Liebesleben von Hollywoodstar Chris Pine (37). Eigentlich spricht der "Princess Diaries"-Darsteller überhaupt nicht gerne über sein Privatleben – das muss er auch nicht, denn vor wenigen Tagen wurde der Schauspieler bei der Ankunft am Flughafen in London zusammen mit seiner britischen Kollegin Annabelle Wallis (33) gesichtet. Die beiden waren nicht ganz zufällig zusammen unterwegs, denn der "Die Mumie"-Star soll tatsächlich seine neue Partnerin sein.

Wie ein enger Freund des 37-Jährigen gegenüber Us Weekly gestand, habe Chris bei seinen Bemühungen um die "Peaky Blinders"-Darstellerin sogar einen Konkurrenten ausstechen müssen: "Chris und Annabelle daten! Sie hatte eigentlich noch jemand anderen, als sie sich kennenlernten. Deshalb haben sie es anfänglich langsam angehen lassen. Chris war aber sehr zuvorkommend und hat sie umworben, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen." Die hübsche Blondine solle zudem genau sein Typ sein, verriet der Kumpel des Schauspielers weiter.

Doch was nun der Frauentyp von Chris ist, lässt sich nicht genau benennen. In den vergangenen Monaten wurden dem Beau verschiedenste Affären mit Kolleginnen und diversen Models unterstellt: Unter anderem soll er sich im vergangenen Frühjahr mit seiner "Star Trek"-Kollegin Sofia Boutella (36) eingelassen haben.

© Universal Pictures. Tom Cruise und Annabelle Wallis in "Die Mumie"

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Chris Pine bei der "A Wrinkle in Time"-Premiere

Anzeige

Instagram / sofisia7 Chris Pine und Sofia Boutella

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de