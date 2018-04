Langsam aber sicher wird es ernst! Die aktuelle Staffel von Germany's next Topmodel geht heute Abend bereits in die neunte Runde. Bei einem steilen Vertical-Walk müssen die Kandidatinnen vor der gnadenlosen Jury um Modelmama Heidi Klum (44) ein weiteres Mal ihr Können unter Beweis stellen und über sich selbst hinauswachsen. Doch welches Nachwuchsmodel hat die besten Chancen auf den heiß begehrten Titel?

In besonders großen Schritt geht aktuell Sally (17) auf den Platz im Finale zu: Die freche Hobbyrapperin ergatterte bereits drei Jobs, unter anderem ein Editorial in der Zeitschrift "InStyle" und eine Werbekampagne für den Schuhriesen Deichmann. Bei Letzterer bekam der Blondschopf zudem tatkräftige Unterstützung: Neben Pia Riegel (22) und Toni (18) durften auch Bruna Rodrigues (24) und Lockenkopf Julianna (20) für die stylische Fußbekleidung vor die Kamera. Einen weiteren begehrten Kunden konnte Christina Peno (21) für sich begeistern: Die Brünette modelte sich beim Casting des Modemagazins "ELLE" an die Spitze.

Im Gegensatz zu ihren erfolgreichen Mitstreiterinnen konnten zahlreiche weitere Kandidatinnen kein wichtiges Battle für sich entscheiden: Während Spaßvogel Klaudia Giez (21) noch die Wahl zur "Miss Topmodel" gewann, gingen YouTuberin Abigail, die Schweizer Bachelor-Ehefrau Sara Leutenegger (24) und auch die Streithähne Victoria Pavlas (19) und Zoe Saip bisher leer aus. Besonders schwer könnte es auch für Jennifer (23) und Shari (23) werden: Beide Schönheiten bekamen noch keine Einladung zu einem Casting – und stehen deswegen heute Abend im Shoot-Out. Welches Määädchen sollte eurer Meinung nach gewinnen? Stimmt unten ab.

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally, GNTM-Kandidatin

Instagram / victoria.topmodel.2018 Zoe Saip und Victoria Pavlas nach dem Umstyling bei GNTM

Instagram / shari.topmodel.2018 Shari, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2018

