Nadine Zucker (33) schwebt im absoluten Mama-Glück. Im August erblickte ihr erstes Kind, Sohnemann Tayler Jerome, das Licht der Welt und stellte ihr Leben völlig auf den Kopf. Im Promiflash-Interview schwärmt die stolze Mama jetzt: "Das ist die größte Erfüllung. Man hat jetzt erst das Gefühl, man kommt irgendwo im Leben an oder man ist angekommen. Das hat einem all die Jahre gefehlt. Das war das, was unser Glück perfekt gemacht hat."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de