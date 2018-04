Sie ist ein Riesen-Fan der Siegerin von 2014! Toni Loba (18) kämpft in der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel selbst um den Titel und das ist bisher ziemlich gut gelaufen. Als eine von 13 verbliebenen Kandidatinnen versucht sich die gläubige Christin in die Top Ten zu kämpfen. Sie hängt ihr Herz aber nicht nur an Gott, sondern auch an ihr Vorbild: Toni vergöttert Stefanie Giesinger (21). Jetzt macht die 18-Jährige ihrem Idol sogar öffentlich eine süße Fan-Liebeserklärung!

"Liebe Stefanie Giesinger, du sollst wissen, dass du für mich eines der großartigsten Models auf Erden bist", lässt Toni Steffi im ProSieben-Interview wissen. Besonders die Art, wie die Influencerin ihr Leben neben der Karriere händelt, bewundert die GNTM-Kandidatin. Damit spielt sie vermutlich auf Steffis Kartagener-Syndrom an. Eine Erbkrankheit, wegen der die Schönheit neulich sogar operiert werden musste.

"Ich finde es super, dass du einfach das machst, was dir liegt, was dir Spaß macht, was du liebst und dass du auch noch so gut darin bist", lobt Toni die 21-Jährige. Jetzt hoffe sie, dass sie Steffi auch einmal persönlich treffen und sich mit ihr unterhalten kann.

