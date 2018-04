Romantische Stunden zu zweit für Ana Ivanovic (30) und Bastian Schweinsteiger (33)! Die überglücklichen Neu-Eltern haben erst vor gut drei Wochen Nachwuchs bekommen: Ihr Sohnemann erblickte Mitte März das Licht der Welt und rundete das Familienglück der beiden Sportprofis ab. Doch auch trotz Kindkind und elterlichen Pflichten soll die Liebe bei den beiden nicht zu kurz kommen: Ana und Bastian nehmen sich schon jetzt ein wenig Paarzeit – und begeistern ihre Fans mit einem Pic von ihrem Date!

Super-happy und total in Love strahlt das Ehepaar in die Kamera: Breiter könnte ihr Grinsen wirklich nicht sein! "Gestern Abend zum Abendessen aufgehübscht mit Ana Ivanovic", schreibt der Fußballer zu seinem süßen Pärchenbild auf Facebook. Ihre Fans feiern das Paar für den Schnappschuss in malerischer Dating-Atmosphäre – und besonders eines fasziniert die fleißig kommentierenden User. "Wie kann man kurz nach einer Geburt bitte so fabelhaft aussehen?" und "Basti, deine Frau ist ein echtes Wunder. Sie sieht so toll aus!", lauten zwei Reaktionen unter dem Post.

Ein Geheimnis für Anas atemberaubenden After-Baby-Body könnte ihre frühzeitige Rückkehr zu einem strikten Fitness-Programm sein! Schon eine Woche nach der Geburt ihres Söhnchens sportelte die 30-Jährige schon wieder. "Ich finde so langsam wieder zu meinem Flow zurück", freute sich Ana auf Instagram.

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana mit ihrem neugeborenen Sohn

Facebook / Ana Ivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic

