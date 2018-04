Nach knapp neun Jahren Ehe gehen Schauspieler Channing Tatum (37) und seine Frau Jenna Dewan (37) ab sofort wieder getrennte Wege. Kennengelernt hatten sich die beiden Tänzer während des Drehs zu dem Film Step Up. Die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Everly (4) im Jahr 2013 machte ihre filmreife Hollywood-Liebe dann komplett. Für die Ewigkeit war letztendlich jedoch nur die Tinte unter ihrer Haut! An ihr Beziehungsaus wollen die beiden aber vermutlich trotz ihrer sehr freundschaftlichen Trennung nicht ständig erinnert werden: Was jetzt wohl aus ihrem Liebes-Tattoo wird?

Noch während ihrer Flitterwochen legten sich die Frischvermählten unter die Nadel und ließen sich ihre Liebe auf ihrem Körper verewigen. "Da steht: 'Seite an Seite.' Meines ist hier [zeigt auf seinen Brustkorb], aber sie trägt ihres auf dem Fuß", verriet der Frauenschwarm 2012 gegenüber People. Die beiden hätten zuvor bereits des Öfteren über ein Paar-Tattoo nachgedacht – und machten im Honeymoon auf Bali schließlich Nägel mit Köpfen. "Wir wollten uns aber nicht die Namen des jeweils anderen tätowieren lassen", schmunzelte der Hottie. Als Erinnerung an ihre Hochzeit ließen sie sich deshalb einen Satz aus ihrem Eheversprechen unter die Haut stechen.

Ihre Trennung gaben die Hollywood-Größen nun über ihre Instagram-Seiten bekannt. Laut ihres Statements sei ihre Entscheidung einvernehmlich gewesen. "An unserer Liebe zueinander hat sich nichts geändert, doch die Liebe ist ein wunderbares Abenteuer, das uns jetzt auf zwei unterschiedliche Wege führt", erklärten sie und wollten damit auch Spekulationen über eine vermeintliche Schlammschlacht entgegenwirken.

Channing Tatum Channing Tatum und seine Frau Jenner mit auffälligem Make-up

Alberto E. Rodriguez / Staff / Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan Tatum bei der Baby2Baby Gala 2016

Instagram / jennadewan Channing und Jenna Dewan Tatum

