Ihre Geduld ist am Ende! In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel wurde nicht nur gelächelt und für die Kamera gestrahlt: Wegen Uneinigkeiten gerieten Sally (17), Victoria Pavlas (19) und Zoe Saip in einen Streit mit Abigail. Nachdem diese sogar in Tränen ausgebrochen ist, wurde Zoe im Netz hart angefeindet – und wehrt sich nun dagegen: "An alle, die jetzt meinen, sie wissen ganz genau, was bei 'Germany’s next Topmodel' passiert – Leute, es gibt auch etwas, das hinter der Kamera passiert. Ich muss mir nicht alles gefallen lassen, irgendwann platzt mir der Kragen!", rastet sie in ihrer Instagram-Story aus.



