Vergangenen Donnerstag musste Abigail bei Germany's next Topmodel die Koffer packen: Das Nachwuchsmodel konnte weder Chefjurorin Heidi Klum (44) bei einem Foto-Shooting auf einem Hausdach noch einen Kunden bei der Auswahl für einen wichtigen Job überzeugen. Weil die Düsseldorferin dann auch mit dem vertikalen Laufsteg nicht zurechtkam, war sie endgültig aus dem Rennen. So ganz versteht die Kandidatin diese Entscheidung aber nicht: Nun macht die 20-Jährige ihrem Frust mit einem Statement auf ihrem Social-Media-Profil Luft!

"Ich bin schon enttäuscht und traurig, dass ich von Heidi keine zweite Chance bekommen hab. Ich habe immer Leistung gebracht", schreibt sie auf Instagram zu ihrem Exit. Abigail vermutet außerdem, dass die Modelmama zu hohe Erwartungen an sie gestellt habe. Die YouTuberin ist sich sicher: "Ich habe mich immer angestrengt und mein Bestes gegeben." Trotz ihrer Niederlage sei sie aber stolz auf das, was sie in der Sendung erreicht habe.

Eine zweite Chance wäre beispielsweise ein Shoot-Out gewesen. Während Abigail sofort gehen musste, bekam ihre Catwalk-Konkurrentin Jennifer (23) bereits zweimal die Gelegenheit, sich bei diesem Posier-Wettkampf zu beweisen – und das mit Erfolg: Zunächst hatte sich die Kölnerin gegen Gerda Lewis durchsetzen können, nun stach sie auch Shari (23) aus.

Instagram / abigail.topmodel.2018 Abigail, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / abigail.topmodel.2018 Abigail, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2018

Instagram / abigail.topmodel.2018 GNTM-Kandidatinnen 2018

