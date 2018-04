Auf nervige Dellchen hat sie keine Lust mehr! Gestern verbrachte der Medienstar Daniela Katzenberger (31) einen entspannten Wellnesstag mit den Mädels – und wollte gleichzeitig etwas gegen die lästige Cellulite tun. Für ihr Body-Forming konnte sie sich das schwüle Blütendampfbad nicht entgehen lassen. Sie möchte nämlich durchs Transpirieren ihre Orangenhaut bekämpfen, wie sie ihren Followern jetzt mit einem witzigen Schnappschuss zeigt.

Was die Katze nicht alles für ihre Schönheit tut. "Viel Schwitzen hilft wohl gegen Cellulite... Habe ich zumindest gelesen. Also, ich bleibe mal noch eine Weile hier drin", scherzte die Beauty in der Bildunterschrift neben ihrem Facebook-Foto. Darauf sieht man sie ausgelaugt am Ausgang des Dampfbads stehen, denn die Kultblondine verweilte anscheinend lange in den heißen Temperaturen. Ihre Netzgemeinschaft erheitert der Anblick der schweißgebadeten Influencerin. "Ich hoffe, du findest den Ausgang rechtzeitig wieder, bevor du da drinnen komplett verdampft bist" oder "Im Stehen schlafen... Und dabei straff werden – Leben am Limit" lauten nur zwei der vielen lustigen Kommentare unter ihrem Beitrag.

Der Wellnesstrip fing allerdings nicht ganz so spaßig für die Ehefrau von Lucas Cordalis (50) an. Ihre Mama Iris Klein (50) hetzte im Internet gegen ihre Tochter, weil sie lieber mit ihren Freundinnen unterwegs sei, als Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Das konnte die Wahl-Mallorquinerin nicht einfach so auf sich sitzen lassen und schoss zurück: "Entschuldige, dass ich mir mit 31 Jahren erlaube, mit meinen Freundinnen Wellness zu machen... Ohne meine Mutter. Was habe ich mir nur dabei gedacht."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger auf dem Laufband

Anzeige

Facebook / katzenberger.daniela; Horst Galuschka Daniela Katzenberger mit ihren zwei Freundinnen und ihrer Mutter Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de