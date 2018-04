Was für ein TV-Doppel! Giulio Arancio ist Kandidat der diesjährigen DSDS-Staffel. Im Jahr 2015 nahm er auch an The Biggest Loser teil und konnte dort ganze 90 Kilogramm abspecken. Seit sechs Monaten ist er mit Nicole Handwerker (22) zusammen, die ebenfalls keine Unbekannte ist. Sie hatte ein Jahr vor ihrem Schatz an der Abnehmshow teilgenommen und wurde sogar Zweite. "Es verbindet schon, dass man den gleichen Kampf durchgestanden hat", erklärte Giulio jetzt im Interview mit Closer.



