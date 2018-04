Es war die Schocknachricht für ihre Fans: Channing Tatum (37) und Jenna Dewan (37) haben sich nach acht Jahren Ehe getrennt. Aber was sind die Gründe für das Liebesaus der beiden Schauspieler? War sie etwa eifersüchtig auf seine Karriere? Eine anonyme Quelle verriet gegenüber Page Six: "Obwohl Channing ein großartiger Vater für die gemeinsame Tochter ist, hatte sie das Gefühl, dass er aufhörte, an ihnen als Ehepaar zu arbeiten. Die Trennung hat sich schon lange angebahnt. Sie entliebten sich."



