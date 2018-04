Was für eine schockierende Nachricht zum Wochenende. In der nordrhein-westfälischen Stadt Münster ist es am Samstagnachmittag zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Nach Angaben der Behörden raste ein Mann mit einem Transporter in eine Menschenmenge auf dem Marktplatz und tötete dabei mindestens vier Menschen. Weitere 30 sollen aktuell noch mit zum Teil schwersten Verletzungen behandelt werden. Die Stars des Münsteraner Tatortes zeigten sich von dem Anschlag entsetzt.

Jan Josef Liefers (53), der in der ARD-Fernsehreihe regelmäßig in die Rolle des Rechtsmediziners Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne schlüpft, meldete sich als einer der ersten Promis im Netz zu Wort. Auf seinem Twitter-Kanal teilte er sein Mitgefühl: "Erste Bilder und Nachrichten aus Münster brechen mir das Herz. Einer der friedlichsten und freundlichsten Orte, die ich kenne – trotz dieses kranken Anschlags. Meine Gedanken sind bei allen Münsteranern, besonders den Toten und Verletzten, ihren Freunden und Angehörigen."

Auch Kollege Axel Prahl (58) alias "Tatort"-Kriminalhauptkomissar Frank Thiel gedachte den Toten und Verletzten und zeigte sich mehr als mitgenommen im Hinblick auf das Unglück in seiner Drehstadt: "Wir denken an Euch. Münster, bleib wie Du warst und wie wir dich lieben: offen, friedlich, freundlich, stark und stolz. Lass dich jetzt nicht unterkriegen", schrieb er auf seinem Facebook-Profil.

Das Pikante: Der Zwischenfall ereignete sich auf den Tag genau ein Jahr nach dem Lastwagen-Attentat in der Stockholmer Innenstadt und erinnert rein vom Tathergang stark an den von vor einem Jahr. Am 7. April 2017 war ein 39-jähriger Mann aus Usbekistan in die Fußgängerzone der schwedischen Hauptstadt gerast und hatte dabei auf grausame Art und Weise fünf Menschen getötet.

Alexander Koerner / Getty Images Münsteraner Innenstadt nach dem Anschlag am 07. April 2018

Anzeige

WDR/Filmpool Fiction/Wolfgang Ennenbach Jan Josef Liefers und Axel Prahl im Münsteraner "Tatort"

Anzeige

Manfred Lindau / WENN.com Axel Prahl, Claus D. Clausnitzer und Jan Josef Liefers am Set des Münsteraner "Tatortes"

Anzeige

Jonathan Nackstrand / Getty Images Blumenmeer in Stockholm nach dem Anschlag im April 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de