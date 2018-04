Braut in Schlemmerlaune? Im Juli soll es bereits so weit sein: Nach der Fußball-WM wollen sich Profi-Kicker Mario Götze (25) und seine Liebste Ann-Kathrin Brömmel (28) das Jawort geben. Zurzeit ist vor allem die zukünftige Ehefrau mit den Fest-Vorbereitungen beschäftigt. Der Ort des Geschehens und das passende Kleid sind bereits gefunden, nun könnte es um die kulinarischen Höhepunkte der Feier gehen: Verkostet Ann-Kathrin hier etwa schon ihren Hochzeitskuchen?

"Cupcakes und Herz-Cappuccinos!", kommentiert die 28-Jährige das Instagram-Pic, auf dem sich diverse Köstlichkeiten vor ihr auf einem Cafétisch befinden. Ob es sich bei der Himbeersahnetorte und den Schokoküchlein um das Naschwerk für die anstehende Liebeszeremonie handelt, behielt die baldige Spielergattin jedoch für sich. Zumindest nahm das Mannequin für die Verkostung einen weiten Weg in Kauf: Sie schlemmte nämlich in der Peggy-Porschen-Bäckerei in London.

Verlobt sind die beiden Turteltauben schon seit 2017: Im Sommer ging der Sportler vor der Bikini-Designerin auf die Knie – sie scheint sich nun um die restliche Planung zu kümmern. Dabei kamen erst kürzlich die ersten Details ans Licht: "Ich werde auf jeden Fall ganz in Weiß heiraten, ganz klassisch. Außerdem wird das Kleid ganz viel Spitze haben", verriet sie am Donnerstag bei Red.

Instagram / annkathrinvida Ann-Kathrin Brömmel, Model

Anzeige

Instagram / annkathrinvida Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel

Anzeige

Brian Dowling / Getty Images Ann-Kathrin Brömmel während der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de