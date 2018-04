Was für eine niedlicher Truppe! Seit Ende Februar schwebt Robin Thicke (41) im süßen Elternhimmel: Mit Mia Love Thicke kam die erste gemeinsame Tochter des Sängers mit seiner Liebsten April Love Geary (23) zur Welt. Nur kurz nach der Geburt seines kleinen Mädchens jettete der Musiker mit seiner Familie in den Urlaub nach Mexiko – und wurde bei der Heimkehr am Flughafen von den Paparazzi erwischt: Über beide Ohren strahlt der 41-Jährige im Papaglück. Dabei raubt ihm nur einer die Show: Sein Sohn Julian Fuego (8) aus erster Ehe grinst noch cooler als sein Vater!



