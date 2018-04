Jetzt spricht Gerda! Nach ihrem Aus in der TV-Show Germany's next Topmodel überraschte die brünette Beauty mit der Trennung von ihrem Freund Tobi. Während sich die Laufsteg-Schönheit lange über das Liebes-Aus bedeckt hielt, legte ihr Ex nach dem Beziehungsende so richtig los. Im Netz drohte er dem Nachwuchsmodel damit, hässliche Details auszuplaudern, falls sie nicht überlege, was sie tue. Jetzt reagiert Gerda Lewis auf die heftige Ansage!

"Es ist gut, dass sich die Wege jetzt getrennt haben", erzählte sie im Stern-Interview. Die ehemaligen Turteltauben betreiben beide erfolgreiche Social-Media-Kanäle und unterstützten sich gegenseitig im Netz. "Aber die Liebe ist auf der Strecke geblieben", so Gerda. Zu Tobias' Drohung kann die 25-Jährige nicht viel sagen: "Wenn er meint, das machen zu müssen, soll er das tun. Ich möchte mein Privatleben nicht in die Öffentlichkeit tragen."

Vor drei Wochen schwärmte Gerda noch von ihrem Freund: "Wir sind jetzt seit knapp einem Jahr zusammen und ich muss sagen, dafür, dass es mein erster richtiger Freund ist, mache ich es ganz schön gut." Kaum zu glauben, aber die Beauty hatte vor Tobias noch keine Beziehung – hättet ihr das gedacht? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

