Diesen Monat ist der royale Terminkalender voll! Vor allem seit Prinz Harry (33) seiner Liebsten Meghan Markle (36) einen Heiratsantrag gemacht hat, schaut die ganze Welt auf das britische Königshaus. Bevor sich die beiden Turteltauben jedoch am 19. Mai das Jawort geben, hat die Familie einen aufregenden April voller Feierlichkeiten und Jubiläen vor sich: Diese drei wichtigen Termine fallen in den Frühlingsmonat!

Zunächst steht ein Ereignis an, über dessen genaues Datum spekuliert wird: Herzogin Kate (36) und ihr Liebster Prinz William (35) werden zum dritten Mal Eltern! Das Geschlecht des neuen Erdenbürgers wird noch geheimgehalten, die wettlustigen Briten tippen allerdings schon fleißig auf den Kindsnamen. Die meisten Royal-Fans hoffen bereits, dass die Geburt nicht mit dem nächsten Termin in der zweiten Aprilhälfte zusammenfallen wird.

Am 21. dieses Monats wird Queen Elizabeth II. stolze 92 Jahre alt. Mit ihrem hohen Alter ist sie die älteste regierende Monarchin in der Geschichte Großbritanniens. Ihr Enkel William und seine Gattin haben außerdem am 29. April etwas zu feiern: ihren siebenjährigen Hochzeitstag. Gemunkelt wird zusätzlich, dass Harry in den kommenden Tagen seinen Junggesellenabschied feiern wird – falls es im April noch einen passenden Zeitpunkt dafür gibt!

Eammon M. McCormack / Getty Images Herzogin Kate bei einem Charity-Event in London

Getty Images / Chris Jackson Queen Elizabeth II. in Portsmouth 2017

Getty Images / Chris Jackson Prinz William und Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit 2011

