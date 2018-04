Hat Klaudia (21) ihren Mr. Right schon längst gefunden? Aktuell kämpft die quirlige Frohnatur bei Germany's next Topmodel um den Sieg. Aber läuft es bei ihr privat auch so gut wie beruflich? Promiflash hat ihren besten Freund Thomas getroffen und nachgefragt! "Aktuell ist Klaudia Single. Aber da tut sich was", erzählte der Musikproduzent. Ins Detail ging der BF des Nachwuchsmodels nicht – verriet aber Klaudias Beuteschema.



