Das wäre eine tolle Überraschung. Am 21. April feiert Queen Elizabeth II. ihren 92. Geburtstag und könnte bald nicht das einzige Geburtstagskind in ihrer Familie an diesem Datum sein. Denn Herzogin Kate (36) steht kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes. Wie ein Insider nun gegenüber der britischen Zeitung Express verriet, soll das Baby um den 23. April herum auf die Welt kommen: "Es gibt natürlich noch keinen richtigen Stichtag, aber die Herzogin nimmt an, dass es um den St. Georges Day herum sein wird, was eine wundervolle, patriotische Geste wäre."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de