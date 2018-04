Was für eine coole Idee! John Legend (39) und seine Frau Chrissy Teigen (32) erwarten bald ihr zweites Kind. Doch während der Schwangerschaft seiner schönen Gattin legt der Sänger nicht einfach die Beine hoch. Anfang April veröffentlichte John seine neue Single mit dazugehörigem Clip. So überzeugt der Künstler in diesem Video nicht nur wieder mit seiner Hammerstimme, sondern auch mit extrem coolen Aufnahmen aus einem Club. Interessant an der ganzen Sache: Der musikalische Kurzfilm wurde mit 23 Handykameras gedreht!



