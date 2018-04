Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Nadine Zucker (33) schwebt im Mamaglück – oder auch nicht? Im August brachte die YouTuberin ihren Sohnemann Tayler Jerome auf die Welt und der wirbelt ihr Leben seither so richtig auf! Im Interview mit Promiflash gibt der Fernsehstar zu: "Ich bin deutlich zickiger geworden. Das, was ich an Zickigkeit in der Schwangerschaft nicht hatte, habe ich jetzt."



