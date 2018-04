Von welcher müssen sich die Zuschauer verabschieden? Germany's next Topmodel geht in die heiße Phase, denn nur noch zwölf Kandidatinnen sind im Rennen um den begehrten Titel. In der kommenden Folge, die unter dem Motto "Surprise, Surprise" steht, erwartet die Mädels der Einzug in die Luxusvilla, ein sportliches Shooting und vieles mehr. Am Ende schickt Chefjurorin Heidi Klum (44) traditionell eines ihrer Määääädchen nach Hause. Die ersten Trailer lassen vermuten: Es könnte eine Favoritin gehen!

ProSieben gewährt vorab erste Einblicke und das nächste Ausscheiden scheint – passend zum Wochenthema – überraschend zu kommen. Als eines der Mädels nach der Jury-Entscheidung weinend zurück in den Backstage-Bereich kommt, springen unter anderem Toni (18) und Julianna (20) erschrocken auf. Sie können den Exit einer ihrer Mitstreiterinnen nicht glauben. "Ich glaube, man kann sich nicht safe fühlen. Das haben wir heute zu spüren bekommen, dass man sich nie sicher sein kann", fasst Toni ihre Gefühle zusammen.

Doch wer kommt nicht in die nächste Runde? "Mittlerweile haben dich die anderen überholt", begründet die strenge Heidi ihr Urteil im Clip. Ihre Beschreibung würde auf Klaudia (21) passen: Mit ihrer aufgedrehten Art und den ungewöhnlichen Posen hebt sich die Berlinerin schließlich von den anderen ab. Oder trifft es doch Sally (17)? Das Küken konnte bereits drei begehrte Jobs ergattern, machte zuletzt aber eher mit Zickereien auf sich aufmerksam. Die Auflösung gibt es erst am Donnerstag, aber was glaubt ihr? Stimmt ab!

Instagram / toni.topmodel.2018 Julianna und Toni, GNTM-Kandidatinnen

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez in Los Angeles

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally, GNTM-Kandidatin 2018

Für welche GNTM-Kandidatin ist das Abenteuer vorbei? Bruna Christina Jennifer Julianna Klaudia Pia Sally Sara Toni Trixi Victoria Zoe Abstimmen Ergebnis anzeigen



