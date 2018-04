Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen! In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel musste sich Thomas Hayo gleich von zwei seiner Schützlinge verabschieden: Shari (23) und Abigail sind nicht mehr dabei, wenn die Jungmodels am Donnerstag in die luxuriöse Villa einziehen. In der zehnten Woche der Reise wetteifern nur noch zwölf Kandidatinnen um den Titel – doch welche der verbliebenen Mädels hat den Sieg am meisten verdient?

Vier Beautys stachen in der letzten Zeit besonders hervor! Julianna (20) und Toni (18) aus Michael Michalskys (51) Team konnten sich erstmals so richtig beweisen – und ergatterten den Job der Woche: Für einen Mode-Online-Versandhändler drehten sie einen Werbespot in Kubas Hauptstadt Havanna. Sara (24) und Victoria (19) sind Chefjurorin Heidi Klum (44) sicherlich auch positiv in Erinnerung geblieben. Die beiden waren die einzigen Meeedchen, die vertikal an den Außenwänden von Containern hinablaufen konnten! Victoria machte aber nicht nur durch Leistung, sondern auch durch Krawall von sich reden: Zusammen mit ihren "Gucci Gang"-BFFs Zoe (18) und Sally (17) zoffte sie sich gleich mehrfach mit Abigail.

Besonders schwer hat es hingegen Brasilianerin Bruna (24), denn ihre mangelhaften Deutschkenntnisse erschweren ihr den Wettbewerb erheblich. So konnte sie weder beim Casting noch beim Shooting in 50 Metern Höhe die Anweisungen des Kunden oder des Fotografen verstehen. Ob Bruna trotzdem ins Finale ziehen oder doch eine ihrer elf Mitstreiterinnen gewinnen wird? Stimmt ab!

Instagram / toni.topmodel.2018 Julianna und Toni, GNTM-Kandidatinnen

Instagram / victoria.topmodel.2018 Zoe Saip und Victoria Pavlas nach dem Umstyling bei GNTM

Instagram / burnrodrigues GNTM-Kandidatin Bruna im Jahr 2014

Wer soll "Germany's next Topmodel" 2018 gewinnen? Zoe Victoria Bruna Christina Sara Pia Trixi Toni Sally Klaudia Julianna Jennifer Abstimmen Ergebnis anzeigen



