Öffentliche Liebeserklärung bei Gwen (48) und Blake (41)! Countrymusiker Blake Shelton und Sängerin Gwen Stefani sind nach mehr als zwei Jahren immer noch mächtig ineinander verknallt. Die amerikanischen The Voice-Juroren teilen ihr Liebesglück mit der Welt und zeigen gerne, wie stolz sie aufeinander sind. Nach Gwens letztem Liebespost ist jetzt Blake an der Reihe: Er gestand ihr seine Liebe vor der Instagram-Gemeinde.

Der Songwriter und seine Lady besuchten vor Kurzem seine Ranch in Oklahoma – und Gwen konnte ihren Beau dort scheinbar so schwer beeindrucken, dass er ihr prompt seine Zuneigung gestehen musste: "Ich liebe dich, mein hübsches Mädchen." Der Grund für dieses süße Geständnis? Sie fand eine beeindruckende Anzahl an seltenen Pfeilspitzen. Für den Naturburschen Blake wohl ein Zeichen, dass sie gut zu ihm passt – und auf jeden Fall in seinen Heimatstaat Oklahoma: "...mit deinen Adleraugen, die jede Pfeilspitze finden, kannst du dich als waschechten Okie bezeichnen!", erklärte er er ihr.

Gwen nahm auch schon ihre Kinder Zuma (9), Kingston (11) und Apollo (4) mit zu seiner Ranch. Die hübsche Blondine gestand im Interview mit der Marie Claire, wie sehr sie und ihre Kinder das Landleben genössen: "Wir kochen, wir machen uns schmutzig, für eine Mutter mit drei Jungs ist es der perfekte Platz." Ob da wohl bald ein Umzug in den Mittleren Westen Amerikas ansteht?

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton beim Staatsdinner in Italien

Getty Images/ Kevin Winter Blake Shelton und Gwen Stefani bei einem Konzert in Burbank

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton im Mai 2016

