Die langen Haare sind ihr Markenzeichen, doch damit ist jetzt Schluss! Sarah Lombardi (25) plant offenbar eine große Veränderung. Musikalisch scheint es vorwärtszugehen, denn erst kürzlich begeisterte sie ihre Fans mit einer Kostprobe eines bisher unbekannten Songs. Bereits im September nahm die einstige DSDS-Zweite in der Musikmetropole Nashville ein neues Album auf. Auch optisch wagt Sarah jetzt einen Neustart und trennt sich von ihrer Wallemähne.

Auf Facebook postete die Ex von Pietro Lombardi (25) ein ergreifendes Video, in dem sie beim Friseur die Haare geschnitten bekommt. Ein sehr langes Stück Zopf fiel dabei der Schere zum Opfer. Bei Sarah flossen direkt die Tränchen und sie musste vom Stylisten getröstet werden. Scheinbar verlor die junge Mutter hierbei nicht nur Strähnen, sondern auch eine große Last.

Nach all den Geschehnissen der letzten zwei Jahre mit der Trennung von Pietro will sie jetzt offensichtlich ein Zeichen setzen. "Für mich bedeutet das nicht einfach nur eine neue Frisur, für mich ist es der Anfang eines neuen Kapitels. Ich habe in der letzten Zeit so viel Kraft getankt und bin so stark wie noch nie! Viel wird sich verändern", schrieb sie zu ihrem Post. Nun dürfen die Fans also gespannt sein, wie schön das Endergebnis aussieht.

Andreas Rentz/ Getty Images Sarah Lombardi bei "Let's Dance"

Anzeige

Matthias Nareyek/ Getty Images Sarah Lombardi bei der Mercedes-Benz Fashion Week

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de