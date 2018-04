Mit ihrem Sieg im diesjährigen Dschungelcamp hat es Jennifer Frankhauser (25) allen gezeigt! Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (31) konnte zum ersten Mal einen richtigen Erfolg in ihrem Leben feiern. Doch bleibt das auch so? Im Promiflash-Interview äußert sich die Katze zu der schnellen und steilen Karriere: "Ich glaube, die Jennifer muss jetzt auch so beruflich ihren Weg erst mal gehen. Jetzt hat sie es hoch geschafft, es ist heutzutage nicht so schwer bekannt zu werden, es ist umso schwerer sich da oben zu halten. Weil die Luft wird dünner, es gibt jedes Jahr das Dschungelcamp." Daniela weiß schließlich, wovon sie spricht. Sie startete 2009 als Auswanderin bei VOX – und ist heute noch immer in aller Munde!



