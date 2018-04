Die Vorfreude auf den Nachwuchs steigt ins Unermessliche! Anfang Februar hatte Elena Miras die Babybombe platzen lassen: Die Ex-Love Island-Kandidatin und ihr Liebster Mike Heiter erwarten ihr erstes Kind. Seitdem teilt die Schwangere immer wieder stolz Pics und Clips ihrer immer größer werdenden Babykugel. Auch jetzt gab es wieder einen kurzen Einblick in ihren Schwanger-Alltag – die TV-Beauty feiert in ihrer Instagram-Story den Einzug in die 24. Schwangerschaftswoche!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de