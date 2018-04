Ist die Katze damit aus dem Sack? Am Wochenende feierte Anna Maria Damm (22) eine kunterbunte Babyshower. Neben zahlreichen Luftballons und mädchenhafter Deko durften natürlich auch süße Leckereien nicht fehlen – doch die Torte könnte nun ein wohlbehütetes Geheimnis gelüftet haben: Vor dem Kuchen steht eindeutig der Name Lia! Ob die Maus der YouTuberin tatsächlich so heißen wird?



