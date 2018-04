Sie muss nun wohl damit leben, dass immer mehr Menschen über sie auspacken: Meghan Markle (36) steht seit ihrer Verlobung mit Prinz Harry (33) im Fokus der Öffentlichkeit. Das Interesse an der Ex-Suits-Darstellerin ist riesig und wird mit der bevorstehenden Hochzeit am 19. Mai auch nicht abnehmen. Vor wenigen Tagen plauderte Comedian Joshua Silverstein schon aus, dass er der Erste war, der Meghan küssen durfte. Nun erzählte er auch noch intime Details vom ersten richtigen Date.

Eine erfolgreiche erste Verabredung zwischen zwei Verliebten sieht vermutlich anders aus. Im Ferienlager hatten sich Meghan und Joshua kennengelernt, beide waren damals 13 bzw. 12 Jahre alt. Später verabredeten die Turteltauben sich dann für ein Kino-Rendezvous. Sie schauten sich die berühmte Komödie "Clueless – Was sonst!" an. Doch als es zum Kuss zwischen dem Filmpaar kam, wurde es dem heutigen Schauspieler zu kitschig – er ließ Meghan einfach allein im Kinosaal sitzen! "Ich sagte zu ihr: 'Ich gehe nach draußen.' Sie wollte bleiben, also schaute sie den Rest des Films mit unseren Freunden zu Ende", erklärte Joshua gegenüber Daily Mail.

Das besiegelte das Ende der Jugendliebe: "Meghan gefiel es gar nicht, dass ich sie als meine Freundin während der Kussszene alleingelassen hatte!" Nach dem verpatzten Date machten die Teenies miteinander Schluss. Heute können die beiden aber offenbar darüber lachen. Schließlich haben sie ihr großes Glück mittlerweile gefunden. Joshua ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Maury Phillips / Getty Images Rapper Joshua Silverstein

Ian Vogler - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry zu Besuch in Birmingham

FayesVision/WENN.com Joshua Silverstein mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen Kindern

