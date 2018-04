Ein neuer Meilenstein für die Internet-Gigantin! Mit ihren Videos zu Beauty und Make-up begeistert Nikkie Tutorials (24) ein riesiges YouTube-Publikum: Über neuneinhalb Millionen Zuschauer haben die gebürtige Niederländerin aktuell abonniert, um ihre Schminktipps, Produkttests und Videos mit Stars wie Kim Kardashian (37) zu sehen. Mit ihrem Instagram-Account überholt sie diese gewaltige Zahl jetzt sogar noch: Nikkie zählt dort nun unglaubliche zehn Millionen Insta-Fans!

Am Dienstag bemerkte die 24-Jährige ihren umwerfenden Erfolg und hielt ihre emotionale Reaktion in einer Instagram-Story fest. "Oh mein Gott. Zehn Millionen Follower auf Instagram, es ist grade passiert! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke, oh mein Gott!", stammelte Nikkie überglücklich – und ganz ohne Make-up! Für ihre Clips legte die beliebte Beauty-Expertin keinen ihrer berühmten, aufwendigen Glow-Looks auf, sondern zeigte sich ungeschminkt mit Brille und natürlichem Strahlen.

Keine Frage, dass Nikkie ihre Errungenschaft gleich in ihr Instagram-Profil eintrug: In ihrer Biografie-Anzeige sind nun "10 Millionen Glow Babies" vermerkt – so nennt die Top-Influencerin ihre Fans. Ob Nikkie de Jager, wie sie bürgerlich heißt, diese magische Grenze nun auch bald auf YouTube überschreiten wird? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / nikkietutorials Nikkie Tutorials und Kim Kardashian

Instagram / nikkietutorials Nikkie Tutorials, Beauty-YouTuberin

P.Hoffmann/WENN.com Nikkie Tutorials auf der GLOW-Convention 2018

