Auch in der 13. Staffel der ProSieben-Castingshow Germany's next Topmodel um Modelmama Heidi Klum (44) geht es heiß her. Die Nerven liegen blank und die kecken Kandidatinnen liefern sich einen Konkurrenzkampf vom Allerfeinsten. Besonders innerhalb des Teams von Juror Thomas Hayo scheint es immer wieder zu Unstimmigkeiten unter den Schönheiten zu kommen. Die mittlerweile ausgeschiedene Abigail brach sogar in Tränen aus. Jetzt klärt Christina (21) auf, wie es tatsächlich um den Zusammenhalt in der Truppe steht.

Als selbsternannte "Gucci Gang" machen die Freundinnen Victoria (19), Zoe und Sally (17) derzeit gehörig von sich reden. Sally ist zwar selbst nicht Bestandteil des Thomas-Teams, ist aber in die Sticheleien innerhalb der Gruppe involviert. Die letzte Auseinandersetzung brachte Abigail sogar zum Weinen. Im Interview mit ProSieben verriet die Einzelhandelskauffrau Christina, wie schwer sie es als Außenstehende habe, zwischen zwei Stühle zu stehen. "Abigail hat immer wieder versucht, normal mit Victoria umzugehen. Ich war geschockt, als ich gesehen habe, dass sie weinte. Victoria ist eigentlich voll das liebe Mädchen und hat eine gute Seite. Es ist schön, dass sie sich nach gefühlten sieben Wochen endlich mal dazu bewegt hat, sich zu entschuldigen."

Mit ihrer Abgrenzung vom Rest des GNTM-Kaders sorgt das "Gucci Gang"-Trio immer wieder gehörig für Unmut unter den Kontrahentinnen. Besonders die Düsseldorfer Agrarwissenschaftsstudentin litt unter der Grüppchenbildung. "Die werden sich auf jeden Fall später schämen, wenn das im Fernsehen läuft. Weil, es ist halt irgendwie ein bisschen peinlich, sich 'Gucci Gang' zu nennen", gestand Abigail backstage gegenüber red.

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally bei "Germany's next Topmodel" 2018

WENN.com Thomas Hayo bei der StyleNite in Berlin 2017

Instagram / abigail.topmodel.2018 Abigail, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

