Diese Woche machten es Denise Temlitz und ihr Mann Pascal Kappés offiziell: Sie erwarten ihr erstes Kind – nur zwei Monate nach ihrer Traumhochzeit. In den vergangenen Wochen versteckte die TV-Beauty ihre wachsende Kugel noch gekonnt. Im Netz postete sie entweder Selfies oder verhüllte ihre Körpermitte in weiten Klamotten. Doch nun hat das Versteckspiel für die Berlinerin ein Ende: "Da ist er endlich... der Bauch”, schrieb Denise auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein Pic, auf dem sie in Unterwäsche zu sehen ist und liebevoll ihre Körpermitte streichelt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de