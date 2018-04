Langsam geht es für die Kandidatinnen von Germany's next Topmodel in die heiße Phase: Sie stehen kurz vor dem Einzug in die Top 10. Welche der zwölf Kandidatinnen wird das Casting-Format gewinnen? Die Promiflash-Leser haben eine eindeutige Favoritin: Krazy Klaudia mit K (21)! Von 4.821 Usern stimmten 22 Prozent für die verrückte Laufstegschönheit. Auf Platz zwei des Votings landete Trixi (18). Die Blondine konnte 13 Prozent der Fans von sich überzeugen. Die Bronzemedaille geht an Toni (18). Die Beauty sicherte sich 12 Prozent.



