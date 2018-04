Hinter Sarah Lombardi (25) liegen die wohl schwersten Monate ihres bisherigen Lebens. Nachdem im Herbst 2016 herauskam, dass sie ihren Ehemann Pietro (25) mit ihrer Jugendliebe Michal betrogen hatte, ließ die Internet-Gemeinschaft monatelang kein gutes Haar an der Mama des kleinen Alessios (2). Mittlerweile hat sich der Trubel gelegt und Sarah startet einen Neuanfang – mit kurzen Haaren. Die Promiflash-Leser sind davon total begeistert!

Nachdem sich Sarah und Pietro mittlerweile auf einer fast freundschaftlichen Basis verstehen und sich gemeinsam um ihren kleinen Sohn kümmern, war es für die brünette Beauty an der Zeit, karrieretechnisch wieder voll durchzustarten. Und das mit einem komplett neuen Look! Bye-bye, Wallemähne, hello, Long Bob! Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage (Stand 12. April, 16:00 Uhr) sind 85,6 Prozent der Befragten völlig begeistert von Sarahs neuer Frisur. Nur 14,4 Prozent gefiel der vorherige Style der Musikerin besser.

Der Schritt hatte die Sängerin einiges an Mut gekostet. Ein Video, das Sarah nach dem Besuch beim Friseur hochgeladen hatte, zeigt, wie emotional dieser Abschied für die 25-Jährige war. Um so besser, dass sich ihre Entschlossenheit am Ende auch bei den Fans auszahlt.

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Sängerin

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Sängerin

Facebook / OffiziellSarahEngels Sarah Lombardi beim Friseur

