Team Blau oder Team Rosa? Denise und ihr Mann Pascal Kappés erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die Fans des Paares interessiert jetzt vor allem eines: Kriegen die Ex-Bachelor-Kandidatin und der Berlin - Tag & Nacht-Schauspieler ein Mädchen oder einen Jungen? In einem Instagam-Live-Video gab die tätowierte Beauty erste Hinweise auf das Baby-Geschlecht: "Natürlich haben wir schon so eine kleine Ahnung und auch schon die ersten Vermutungen gehört. Aber auch da wollen wir uns zu 100 Prozent sicher sein." Das Wichtigste sei für sie aber, dass ihr Kind kerngesund zur Welt kommt.



