Bei den Kardashians herrscht gerade Familienkrise! Die hochschwangere Khloe Kardashian (33) wurde von ihrem Babydaddy Tristan Thompson (27) betrogen, soll deshalb sogar frühzeitig in den Wehen liegen. Kourtney (38) und Kim (37) brachen sofort ihren gemeinsamen Mädelsurlaub auf den Turks- und Caicosinseln ab, um für ihre hintergangene Schwester da zu sein. Doch zurück in den USA warten auch auf Kourtney nicht allzu schöne Neuigkeiten: Ihr Lover Younes Bendjima soll es ebenfalls nicht so ernst mit der Treue nehmen!

Wie das US-Online-Portal Radar Online berichtet, sei das Männermodel einer hübschen Blondine ziemlich nahe gekommen. Bei der Beauty handelt es sich um Camila Morrone, die aktuelle Flamme von Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (43). Der 24-jährige Toyboy und Model Camila wurden mitten in der Nacht von Paparazzi in West Hollywood erwischt. Die zwei sollen sich nach einer exklusiven Party angeregt unterhalten haben. Zwar tauschen sie auf den Schnappschüssen keine intimen Zärtlichkeiten, aber zumindest Umarmungen und flirtende Blicke aus.

Die pikanten Bilder kommen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, schließlich dürfte die älteste Kardashian-Schwester gerade genug um die Ohren haben. Möglicherweise war Younes' Turtelei aber auch vollkommen harmlos, verbrachte er doch gerade erst einen romantischen Liebesurlaub mit seiner Kourtney.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Younes Bendjima

23743038 Camila Morrone auf der Foundation Fighting Blindness World Gala

Neil Warner/ Splash News Kourtney Kardashian und Younes Bendjima in Paris

