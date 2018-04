Das Ziel ist zum Greifen nah! Am 24. Mai findet das Finale von Germany's next Topmodel in Düsseldorf statt und Heidi Klum (44) wird gemeinsam mit Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) die Nachfolgerin von Céline Bethmann (19) küren. Nach dem Aus von Bruna (24) und Victoria (19) steht die diesjährige Top 10 fest. Doch am Ende kann wie immer nur eine den Titel gewinnen: Welche Kandidatin soll die 13. Show-Siegerin werden?

Die Promiflash-Leser hatten vor der vergangenen Folge Klaudia mit K (21) zur klaren Favoritin gewählt. Ob sie diese Platzierung halten kann? Schließlich kämpfte die Berlinerin zuletzt mit großen Selbstzweifeln und zeigte beim akrobatischen Fotoshooting ihre verletzliche Seite. Selbst Heidis motivierenden und tröstenden Worte beruhigten sie kaum. Weiterer Tiefpunkt: Die 21-Jährige konnte noch keinen Kunden von sich überzeugen. Immerhin begeistert Klaudia die Jury mit ihrer schrillen und "anderen" Art.

Während die Rothaarige weiterhin eine berufliche Durststrecke hat, schwimmen Toni (18) und Pia (22) auf der Erfolgswelle. Sänger Wincent Weiss war von dem Duo so angetan, dass er sie im Casting für sein neues Musikvideo engagiert hat. Für Toni ist das bereits der zweite große Job in Folge. Im Promiflash-Ranking hatte sie mit dem dritten Rang in der Gunst der Leser ebenfalls weit vorne gelegen. Können die letztplatzierten Sally (17) und Jennifer (23) das Ruder noch herumreißen? Stimmt ab, welches Mädel der Top 10 jetzt euer Liebling ist!

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, Model

Instagram / toni.topmodel.2018 Toni, GNTM-Kandidatin

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Jennifer, GNTM-Kandidatin 2018

Wer soll GNTM 2018 gewinnen? Christina Jennifer Julianna Klaudia Pia Sally Sara Toni Trixi Zoe Abstimmen Ergebnis anzeigen



