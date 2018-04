Eigentlich gibt es für Snooki (30) gerade einen Grund zum Feiern! Die Reunion-Staffel von Jersey Shore hat in den USA Premiere gefeiert und verspricht ein fulminanter Erfolg zu werden – schließlich haben die Fans lange auf die Neuauflage mit den Original-Stars gewartet. Im Privatleben der Reality-TV-Ikone scheint es aber aktuell nicht so rund zu laufen. Snooki traf sich jetzt mit der frisch getrennten Kendra Wilkinson (32). Etwa, um sich Tipps für ihren eigenen Break-Up zu holen? Immerhin hatte die zweifache Mutter bereits Eheprobleme angedeutet.

Gemeinsam mit "Jersey Shore"-Co-Star Deena Nicole Cortese (31) und Playboy-Bunny Kendra verabredete sich Snooki zum Lunchdate in Hollywood, wie Radar Online berichtet. Erst im März hatte Kendra die Scheidung von Ehemann Hank Baskett (35) eingereicht. Handelte es sich bei dem Treffen also um eine Krisensitzung zwischen Freundinnen? In der Vergangenheit hatte Snooki, die bürgerlich Nicole Polizzi heißt, fallen gelassen, dass ihre Trinkgewohnheiten ihre Ehe zerstören könnten. Mit Ehemann Jionni LaValle (31) hat die 30-Jährige zwei Kinder. Neulich verriet sie, dass sie sogar noch auf einen dritten Spross mit ihrem Mann hoffe.

Nach den Dreharbeiten zu den neuen "Jersey Shore"-Folgen dürfte vermutlich etwas Ruhe – und vor allem weniger Alkohol – in Snookis Leben einkehren. Damit gelingt es der gebürtigen Chilenin vielleicht noch, ihre Beziehung zu retten.

Jerod Harris/Getty Images for WE tv Kendra Wilkinson, Reality-Star

Getty Images Snooki und Jionni LaValle

Janet Mayer / Splash News Snooki

