Die On-Off-Liebe zwischen dem Popstar Justin Bieber (24) und dem Ex-Disney-Star Selena Gomez (25) scheint nun endgültig auf Eis zu liegen! Bereits seit einigen Wochen halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass der "Never Say Never"-Interpret mit der heißen Blondine Baskin Champion (22) anbandeln soll. Immer wieder werden die beiden zusammen erwischt. Die neuesten Schnappschüsse zeigen jetzt: Die Turteltäubchen trainieren sogar zusammen.

Der 24-Jährige lächelte, als er kürzlich von Fotografen unterwegs zu seinem Morning-Workout in Los Angeles abgelichtet wurde. An seiner Seite: Dieselbe Beauty, mit der er sich schon seit Wochen immer wieder zeigt. Baskin ist Model und scheint dem erfolgreichen Kanadier nicht mal beim Sport von der Seite zu weichen. Ist das etwa das unausgesprochene Statement der beiden, dass sie jetzt offiziell ein Paar sind? Justin wäre jedenfalls nicht der Einzige, der sich kurz nach der Trennung von Sel schon wieder in feste Hände zu begeben scheint.

Auch seine Ex Selena soll sich bereits mit jemand Neuem vergnügen. Glaubt man dem allgemeinen Gemunkel, flirtet die gerade mit dem Filmemacher Justin Theroux, der sich erst im Februar von Schauspielerin Jennifer Aniston (49) getrennt hatte. Und die ist wiederum eine enge Freundin der hübschen Sängerin. Es herrscht folglich deutliches Wirrwarr am Liebeshimmel über Hollywood.

Splash News Justin Bieber neben Baskin Champion in einem Fitnesscenter

Instagram / baskinchamp Baskin Champion, Model

Xavier Collin / IPA / Splash News, John Lamparski / Getty Image Selena Gomez und Justin Theroux

