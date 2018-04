Bei Let's Dance dreht sich heute alles um das Motto 90er-Jahre. Zu Hits von den Backstreet Boys oder Falco fegten die Promis wieder über das Parkett und sorgten für wirklich emotionale Momente. Auch Koch Chakall konnte mit seinem Auftritt eine tänzerische Steigerung beweisen und heimste sogar seine Bestwertung bisher ein. Nach den Solo-Performances hieß es für die Kandidaten allerdings noch "Boys vs. Girls" und dabei konnten die Mädels den Sieg holen. Bedeutet der fehlende Punkt nun das endgültige Aus für Chakall?

Die Interpretation von "Ich find dich scheiße" von Tic Tac Toe kam bei Jurorin Motsi Mabuse (37) deutlich besser an, doch Joachim Llambi (53) verteidigte seine Jungs vehement für ihren Auftritt zu "Boombastic" von Shaggy (49). Nach einem kleinen Zoff wegen der Punktevergabe packten Judith Williams (45) und Co. das Unfassbare. Drei Jahre in Folge konnten die Männer das Battle für sich entscheiden, doch ein Punktestand von acht zu sieben brachte den Damen den Sieg. Die Punkte wurden für jedes Paar zusätzlich auf die Wertung der Solotänze addiert, doch damit ergab sich im Gesamtranking keine Änderung für die Teilnehmer. Insofern ist auch für Chakall noch alles offen.

Trotz harter Kritik versprüht der Argentinier immer wieder Optimismus und sehr viel Freude am Tanzen. Das sieht auch seine Profi-Tänzerin Marta Arndt (28) so, wie sie nach dem Paar-Auftritt erklärte: "Ich denke, wer ein Herz fürs Tanzen hat, sollte auch ein Herz für Chakall haben. Immer wenn ich am Sonntag nach Lissabon in die Tanzschule komme, strahlt er mich mit seinen schönen Augen an."

Florian Ebener/Getty Images "Let's Dance"-Kandidaten nach der 3. Liveshow 2018

Lukas Schulze/GettyImages Chakall und Marta Arndt bei "Let's Dance" 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Chakall, "Let's Dance"-Kandidat 2018

