Er wird also doch an der Hochzeit seines Enkels teilnehmen können! Prinz Philip (96) wurde nach seiner geplanten Hüft-Operation jetzt aus dem Krankenhaus entlassen. Der Duke of Edinburgh hatte zuvor lange an starken Hüftschmerzen gelitten und musste sogar einigen öffentlichen Auftritten der Königsfamilie fernbleiben. Wie der Palast am Freitag mitteilte, sei der Prinz aber auf dem Weg der Besserung und müsse sich nun noch ein paar Wochen schonen.

Anfang April wurde bekannt, dass Prinz Philip sich in das "King Edward VII"-Krankenhaus in London begeben hatte, um sich dem geplanten Eingriff zu unterziehen. Dort musste offenbar das Hüftgelenk des Gatten von Queen Elizabeth II. (91) ersetzt werden. Ein Palastsprecher bestätigte laut Foxnews, dass der 96-Jährige sich nun auf Windsor Castle erholen werde und während der Rehabilitationsphase noch auf Gehhilfen angewiesen sei.

"Seine königliche Hoheit möchte seine Dankbarkeit für all die Nachrichten und Genesungswünsche, die er erhalten hat, ausdrücken", hieß es weiter. Der royale Scherzkeks, der für seinen typisch britischen Humor berühmt ist, hat nun noch über einen Monat Zeit, um fit genug für die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle (36) zu werden.

John Phillips/Getty Images for Ascot Racecourse Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei der Royal Ascot-Rennwoche

Anzeige

Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images Prinz Philip bei einer Verleihung in Schottland

Anzeige

Splash News Prinz Philip, Prinz William, Herzogin Kate, Meghan Markle und Prinz Harry in Sandringham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de