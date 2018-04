Wann kehrt One Direction endlich zurück? Zwei Jahre sind vergangen, seitdem sich die Jungs der Boyband in ihren wohlverdienten "Hiatus" verabschiedet haben. Um an ihren Solo-Karrieren zu arbeiten, hatten sich Liam Payne (24), Harry Styles (24), Niall Horan (24) und Louis Tomlinson (26) 2015 dazu entschieden, wenige Monate nach dem Release ihres fünften gemeinsamen Studioalbums eine mehrjährige Pause einzulegen. Promiflash traf Liam in Berlin und hakte bei ihm nach, wie es um die Comeback-Pläne steht: "Ich denke, es passiert irgendwann in absehbarer Zukunft. Wir haben schon darüber gesprochen. Wir haben den Traum von dieser nächsten Riesenshow und die Phase, in der wir uns aktuell befinden, und der Erfolg eines jeden, ist so wichtig für uns, um die Show zu realisieren."



