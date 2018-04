Das war sicherlich kein angenehmer Abend für Farid Bang (31) und Kollegah (33)! Bereits ihre ECHO-Nominierung sorgte für Entsetzen: Aufgrund einer antisemitischen Textzeile befasste sich sogar die Ethikkommission der Preisverleihung mit den Songs des Rapduos. Einen Award staubten die beiden am Donnerstag trotzdem ab. Ihre Promikollegen hätten auf ihre Anwesenheit an diesem Abend allerdings gerne verzichtet: "Ich verstehe das nicht, warum die heute eingeladen sind. Das ist einfach menschenverachtend. Und die säen so viel Hass in der Gesellschaft, das können wir heutzutage überhaupt nicht gebrauchen", fand zum Beispiel Olivia Jones (48) im Promiflash-Interview eindeutige Worte.



