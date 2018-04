Sie kommt ganz nach ihrer Mama! Der Nachwuchs von Daniela Katzenberger (31) und Lucas Cordalis (50) ist mittlerweile schon zweieinhalb Jahre alt. Und wenn es nach Sophia (2) geht, kann ihre Mutter ihr schon jetzt die ersten Schminktipps geben. Trotz ihres zarten Alters greift die Kleine nämlich gerne mal zu Lidschatten und Lippenstift. Offenbar ist die 32-Jährige ihr Vorbild in Sachen Styling und Beauty. Im Promiflash-Interview verrät die Katze, was sie von den ambitionierten Schminkversuchen ihrer Tochter hält: "Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finden soll, wenn meine Tochter mich so nachmacht."



