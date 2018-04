Liegen bei ihm Frühlingsgefühle in der Luft? Reality-Star Jan Sokolowsky ist aktuell als Single glücklich. Seit seiner On-Off-Turtelei bei Love Island mit Elena Miras vor knapp fünf Monaten, stärkt dem Soap-Darsteller offiziell keine andere Frau mehr den Rücken. Ob es der hotte Mädchenschwarm wirklich lang allein aushält? Mit einem zweideutigen Social-Media-Bild feuert der Tattoo-Fan jetzt die Gerüchteküche an: Ist er etwa wieder frisch verliebt?

In seiner Instagram-Story veröffentlicht der Schwestern – Volle Dosis Liebe-Star jetzt ein ganz spezielles Bild: Jan liegt darauf oberkörperfrei in einem Bett und schnüffelt an einem unbekannten Fuß! Offenbar genießt der Schönling hier den intensiven Körperduft einer Frau – denn die unbekannten Zehen des Beinendes sind schwarz lackiert. Ob Jan bereits tiefe Gefühle für die Frau am anderen Ende des Fußes hegt? Immerhin kommentiert der Fan-Liebling den Post mit den Worten: "Unbezahlbar."

Busselt der 24-Jährige hier vielleicht die Ferse von Ex-Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc? Ein gemeinsames Foto der Show-Bekanntheiten, auf denen sie sich an den Händen halten, sorgte bereits für heftige Liebesspekulationen.

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky, Soap-Darsteller

Anzeige

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / yeliz.koc.official Yeliz Koc, TV-Gesicht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de