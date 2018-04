Diese Dinge bleiben sonst dem Zuschauer verborgen! Am Samstag sang die Top 10 der diesjährigen DSDS-Staffel in der ersten Mottoshow. Es wurde geträllert und getanzt – es gab harsche Kritik und großes Lob von der Jury. Das Publikum vor den TV-Bildschirmen konnte unter anderem die Freudensprünge der verbliebenen Stars sehen – aber auch die Tränen der ausgeschiedenen Sexbombe Emilija Mihailova oder des Latinolovers Isa Martíno mitverfolgen. Doch was spielt sich eigentlich hinter den DSDS-Kulissen ab? Promiflash verrät es euch!

Promiflash hat vor Ort einige interessante Details entdeckt, die so nicht im TV gezeigt wurden. Während der Pausen war am Jurypult so einiges los: Mousse T. (51), Ella Endlich (33) und Carolin Niemczyk (27) nahmen sich in den TV-Unterbrechungen ausreichend Zeit für Selfies mit den Zuschauern – Pop-Titan Dieter Bohlen (64) verschwand hingegen ohne Ausnahme in jedem Break. Er kam erst Sekunden, bevor die Sendung weitergegangen ist, wieder an seinen Platz. Ob sich das DSDS-Urgestein in der Maske noch mal auffrischen ließ? "Küss mich"-Sängerin Ella hingegen bekam ihr Schmink-Touch-up regelmäßig am Jurytisch – Glasperlenspiel-Caro hingegen wurde nur vereinzelt nachgeschminkt.

Auch von den Kandidaten wurde nicht jede Kleinigkeit im Fernsehen ausgestrahlt. Während der Einspieler zum Beispiel standen die Gesangstalente bereits auf der Bühne – und erwarteten voller Spannung ihren Auftrittsbeginn. Bei der finalen Entscheidung fanden sich dann alle DSDS-Stars auf der Stage ein – bis auf Küken Marie Wegener (16), die musste im Zuschauerbereich warten, weil sie noch keine 18 ist. Doch vergessen wurde sie dort nicht – noch vor der Verkündung lief Produzent Mousse T. zu der Schülerin und gab ihr ein dickes High-Five!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury in Südafrika

MG RTL D / Stefan Gregorowius DSDS-Jury Mousse T., Carolin Niemczyk, Ella Endlich und Dieter Bohlen

MG RTL D / Stefan Gregorowius Marie Wegener, DSDS-Kandidatin

