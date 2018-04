Auch echte Stars haben noch Träume! Mit Hits wie "I Kissed a Girl", "Rise" und "Firework" erobert Katy Perry (33) seit 2008 weltweit die Charts – hat in den vergangenen zehn Jahren über 126 Millionen Tonträger verkauft und über 72 Millionen Single-Downloads erreicht. Durch ihr gesangliches Talent und die Ohrwurmqualität ihrer Songs hat sie sich zu einem echten Superstar gemausert. Trotz des großen Erfolgs hat aber auch Katy noch Wünsche: Mit dieser Künstlerin möchte sie die Bühne rocken!

Als American Idol-Host Ryan Seacrest (43) das Jury-Mitglied in der vergangenen Ausgabe des Formats nach seinem Dreamduett fragt, hat Katy die Antwort laut Just Jared schnell parat: "Ich habe tiefen Respekt für eine Menge Leute. Ich liebe viele verschiedene Künstler da draußen. Natürlich bin ich ein Langzeit-Fan von Madonna, aber, weißt du, ich liebe Lady Gaga so sehr." Doch was macht die "Poker Face"-Interpretin in Katys Augen so besonders?

Die Antwort liegt für die 33-Jährige klar auf der Hand: "Ich finde, sie ist eine so wunderschöne, mystische, magische Frau. Und ich würde es lieben, mit ihr irgendwann einmal die Bühne zu teilen." Ob von diesem Duett auch die Fans der beiden begeistert wären? Stimmt in der Umfrage ab.

Frederick M. Brown/Getty Images Das Team von "American Idol" 2018

Frazer Harrison/Getty Images Katy Perry, Sängerin

Christopher Polk / Staff Lady Gaga beim Coachella Festival in Indio

