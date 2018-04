Armer Sheldon Cooper! Die Rolle des Physikers, der in der Hitserie The Big Bang Theory von Jim Parsons (45) verkörpert wird, dürfte eigentlich schon lange nicht mehr unter den Lebenden weilen. In Staffel drei wird er von einem Kollegen aufs Korn genommen – der spielt ihm einen witzigen Streich, der so aber nur in einer fiktiven TV-Welt funktioniert. In der Realität wäre Sheldon in diesem Moment ermordet worden!

In der Episode "Die Racheformel" leitet Barry Kripke (gespielt von John Ross Bowie) Helium in das Büro des schrägen, doch liebenswürdigen Physikers. Ein Racheakt, denn Barry will seinem Erzfeind eins auswischen. Dieser Plan geht auf: Sheldons Stimme wird bei einem wichtigen Telefoninterview immer höher, sodass dieses abgebrochen werden muss. Eine extrem lustig anzusehende Szene, die im wahren Leben aber zum Tod des Darstellers geführt hätte. Das Einatmen von Helium ist nämlich lebensgefährlich! Wird es zu lange inhaliert, wie in der Show vorgeführt, kann das Opfer bewusstlos werden, da das Gas unbemerkt Sauerstoff aus den Lungen verdrängt. Davor warnte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in Köln schon 2010 gegenüber der Welt.

"Insbesondere, wenn Helium aus Gasflaschen eingeatmet wird, kann es rasch zu einer lebensbedrohlichen Situation kommen, da das Gas dort mit hohem Druck austritt", erklärte BVKJ-Sprecher Ulrich Fegeler. Bestimmt ein Schock für alle Fans der Sendung, ist die doch für ihre akkurate Recherche bekannt. Aber Fehler kommen natürlich in den besten Familien mal vor. Oder?

Digital Focus / Splash News Der "The Big Bang Theory"-Cast bei den People's Choice Awwards 2016 in L.A.

Matt Winkelmeyer/Getty Images Mayim Bialik, Jim Parsons, Kaley Cuoco, und Johnny Galecki beim Paleyfest

Rich Polk / Getty Images Jim Parsons beim Sundance Film Festival

