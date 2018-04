Es kommt alles wieder in Mode. Genau das scheint sich jetzt auch Elizabeth Olsen (29) gedacht zu haben. Eigentlich begeistert die kleine Schwester der berühmten "Full House"-Zwillinge Mary-Kate (31) und Ashley Olsen (31) immer wieder mit ihren klassisch-eleganten, aber durchaus sexy Looks. Von ihrer Gradlinigkeit in Sachen Fashion hat sich die Schauspielerin bei einer Fanveranstaltung zu ihrem neuen Streifen "Avengers: Infinity War" nun aber kurzerhand verabschiedet: Sie kam im 80s-Style – mit XXL-Puffärmeln!

Die 29-Jährige zog die Aufmerksamkeit der Fotografen im Handumdrehen auf sich. Schuld daran war in diesem Falle aber nicht (nur) der Mega-Ausschnitt ihres dunkelgrünen Kleides. Das kam nämlich, passend zum 80s-Schnitt, mit ausladenden Ärmeln um die Ecke, die kaum aufgeplusterter hätten sein können. Obwohl das Dress den Oberkörper der US-Amerikanerin deutlich breiter wirken ließ, als er tatsächlich ist, fehlte es dem Look nicht an der gewissen Portion Sexyness. Neben dem tiefen Ausschnitt, der freie Sicht auf Liz' De­kolle­té bot, präsentierte die "Godzilla"-Darstellerin auch ihre langen Beine.

Elizabeth ließ das Kleid für sich sprechen und verzichtete auf funkelnde Schmuckstücke. Ein Accessoire trug sie aber mit Stolz: ihr strahlendes Lachen! Das hat sie mit ihren beiden Schwestern gemeinsam – auch wenn die Fans der Twins das nur noch selten zu Gesicht bekommen. Die 31-Jährigen haben ihr Schauspielerinnen-Dasein bereits vor einigen Jahren an den Nagel gehängt und sind seitdem nur noch selten auf den roten Teppichen unterwegs.

AR Photo/Splash News Die Olsen Twins und ihre Schwester Elizabeth Olsen (Mitte) bei den CFDA Fashion Awards 2016

WENN Elizabeth Olsen, Schauspielerin

WENN Ashley Olsen und Mary-Kate Olsen

