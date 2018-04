Nackte Haut und viele Herausforderungen! Ob wilder Ritt beim Einhorn-Rodeo, hüllenlos oder mit textilfreien Männermodels: Die verbliebenen zehn Germany's next Topmodel-Anwärterinnen haben schon aufregende Fotoshootings hinter sich. Dabei waren sie meist vor neugierigen Außenstehenden geschützt, doch in der kommenden Folge wird alles anders: Die Mädels fahren in megaknappen Bikinis durch Los Angeles und werden dabei nicht nur von Profi-Fotografen abgelichtet!

Jennifer (23), Pia (22) und Co. rekeln sich ziemlich sexy und freizügig auf einem Gefährt, das seine Bahnen durch die US-Metropole zieht. Ein ähnliches Set hatte es bereits im vergangenen Jahr in der zwölften GNTM-Staffel gegeben. Anders als 2017 stehen die diesjährigen Kandidatinnen aber unter einer Dusche und teilen sich kein XXL-Bett mit männlichen Shootingpartnern. Doch auch dieses Mal beobachten zahlreiche Schaulustige und Paparazzi das Spektakel, wie ein erster Vorschau-Trailer auf ProSieben verrät.

Wenig Kleidung, tröpfelndes Wasser und eine Location unter ständiger Bewegung? Teilnehmerin Klaudia (21) hat ganz andere Sorgen: "Hier sind so viele Leute und alle sind mit dem Handy hier." Für Juror und Chef von Team Weiß, Michael Michalsky (51), ist die Aufgabe vor allem eine gute Übung. Schließlich stehen Heidi Klums (44) "Meeeedchen" in der Öffentlichkeit und werden in Zukunft regelmäßig mit Paparazzi zu tun haben.

Clint Brewer / Splash News Ein Fotoshooting der 13. GNTM-Staffel

All Access Photo / Splash News Pia und Sally am Set der 13. "Germany's next Topmodel"-Staffel

Clint Brewer / Splash News "Germany's next Topmodel"-Dreharbeiten auf dem Hollywood Boulevard

