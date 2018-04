Ist Küssen ein absolutes No-Go für Zoe Saip bei Germany's next Topmodel? Seit mittlerweile zehn Wochen schlägt sich die On-Off-BFF von Victoria Pavlas (19) wacker in der Castingshow. Neben dem ersten Nacktshooting posiert die blonde Beauty auch schon mit einem spärlich bekleideten Kerl. Im Promiflash-Interview verrät uns ihre Freundin Lara, was bei der Laufstegschönheit jedoch ein totales Show-Tabu ist: "Soweit ich die Zoe kenne und soweit ich sie einschätzen würde und ich es weiß, würde sie keinen anderen Mann dort küssen."



